У Києві з’явиться парк культури та відпочинку «Парк Почайна»

Київська міська рада підтримала проект рішення депутата фракції «Об’єднання «Самопоміч» - Київ Костянтина Богатова про створення парку культури та відпочинку «Парк Почайна» вздовж річки Почайна. За відповідний проект рішення у п’ятницю, 10 лютого, проголосував 71 один депутат КМР.

Створення парку культури та відпочинку «Парк Почайна» буде відбуватися в рамках ініціативи з відродження вищезгаданої річки з тисячолітньою історією, яку була майже знищена впродовж останні двох століть.

Сьогодні Почайна біля станції метро «Петрівка» (яка, до речі може бути перейменована) – це остання ділянка русла, що збереглися не тільки в бетоні, а й в природних берегах. Завдяки громадськості, допомозі районної влади та окремих комунальних підприємств вже зроблено декілька великих кроків по відродженню річки, зокрема:

- Назва річки повернулася на карти;

- Проведено очистку русла;

- Створено сквер і намальовано мурал.



Минулого року біля Почайни вже проходили культурні заходи, а в цьому році, вперше за багато десятиліть, в річці був проведений обряд Хрещення. В рамках пісенного конкурсу «Євробачення» на Почайні планується проведення етнічного фестивалю.