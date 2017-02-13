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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У Києві з’явиться парк культури та відпочинку «Парк Почайна»
    Опубликовано: 2017-02-13 08:39:13

    Київська міська рада підтримала проект рішення депутата фракції «Об’єднання «Самопоміч» - Київ Костянтина Богатова про створення парку культури та відпочинку «Парк Почайна» вздовж річки Почайна. За відповідний проект рішення у п’ятницю, 10 лютого, проголосував 71 один депутат КМР.

    Створення парку культури та відпочинку «Парк Почайна» буде відбуватися в рамках ініціативи з відродження вищезгаданої річки з тисячолітньою історією, яку була майже знищена впродовж останні двох століть.

    Сьогодні Почайна біля станції метро «Петрівка» (яка, до речі може бути перейменована) – це остання ділянка русла, що збереглися не тільки в бетоні, а й в природних берегах. Завдяки громадськості, допомозі районної влади та окремих комунальних підприємств вже зроблено декілька великих кроків по відродженню річки, зокрема:

    - Назва річки повернулася на карти;
    - Проведено очистку русла;
    - Створено сквер і намальовано мурал.
     
    Минулого року біля Почайни вже проходили культурні заходи, а в цьому році, вперше за багато десятиліть, в річці був проведений обряд Хрещення. В рамках пісенного конкурсу «Євробачення» на Почайні планується проведення етнічного фестивалю. 

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