В Германии выбрали нового президента

61-летнего Штайнмайера выдвинула кандидатом в президенты его Социал-демократическая партия.



Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом страны.

Президента избирало Федеральное собрание в составе 1260 человек, и Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 голос.

61-летнего Штайнмайера выдвинула кандидатом в президенты его Социал-демократическая партия. Во время голосования бывшего главу МИД также поддержали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Всего в выборах принимали участие пять кандидатов.

Официально победитель голосования считается президентом с того момента, как он согласился с результатами выборов. Инаугурация нового главы государства запланирована на 19 марта.

Напомним, в июле 2016 года федеральный президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

76-летний Гаук занимал пост президента ФРГ с 2012 года, срок его полномочий составлял пять лет с возможностью повторного избрания.

Инф. delo.ua