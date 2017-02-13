  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Германии выбрали нового президента
    Опубликовано: 2017-02-13 12:00:26

    61-летнего Штайнмайера выдвинула кандидатом в президенты его Социал-демократическая партия.
     
    Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом страны.

    Президента избирало Федеральное собрание в составе 1260 человек, и Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 голос.

    61-летнего Штайнмайера выдвинула кандидатом в президенты его Социал-демократическая партия. Во время голосования бывшего главу МИД также поддержали Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

    Всего в выборах принимали участие пять кандидатов.

    Официально победитель голосования считается президентом с того момента, как он согласился с результатами выборов. Инаугурация нового главы государства запланирована на 19 марта.

    Напомним, в июле 2016 года федеральный президент Германии Йоахим Гаук заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

    76-летний Гаук занимал пост президента ФРГ с 2012 года, срок его полномочий составлял пять лет с возможностью повторного избрания.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...