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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В США оценили эффект от антироссийских санкций
    Опубликовано: 2017-02-13 10:30:02

    Средняя компания, подвергшаяся санкциям, или связанная с ней фирма теряет около трети операционного дохода, около половины стоимости своих активов и примерно треть сотрудников по сравнению со схожими компаниями, не подпавшими под санкции.

    Санкции, направленные против президента РФ Владимира Путина и его ближайших соратников, работают так, как было задумано; в то же время президент Дональд Трамп дал понять, что он открыт к снятию этих санкционных мер.

    Об этом говорится в научном докладе, опубликованный на сайте Государственного департамента США, сообщает BuzzFeed.

    Эксперты пришли к выводу, что экономические санкции лишают тех, на кого они нацелены, дохода и ресурсов.

    Согласно 36-страничному документу, "средняя компания, подвергшаяся санкциям, или связанная с ней фирма теряет около трети операционного дохода, около половины стоимости своих активов и примерно треть сотрудников по сравнению со схожими компаниями, не подпавшими под санкции".

    Также, по словам исследователей, "умные" или "таргетированные" санкции, введенные в 2014 году против российских компаний и отдельных граждан, оправдывают свое название.

    "В докладе утверждается, что четыре раунда введенных санкций, нацеленных на ближний круг Путина, несколько российских банков, оборонную промышленность и энергетический сектор, смогли затронуть именно эти конкретные субъекты, не нанеся значительного вреда российской экономике в целом", — говорится в статье.

    Гораздо больше макроэкономика России пострадала от мирового падения цен на нефть.

    Доклад был сделан в рамках серии исследований, подготовленных Офисом главного экономиста Госдепартамента (OCE), который был создан в 2011 году.

    В дисклеймере, предваряющем доклад, говорится, что "выраженные взгляды и мнения не обязательно отражают официальную позицию или политику OCE и Госдепартамента". Дэниал Ан и его руководитель, главный экономист Кейт Маскус, были назначены бывшим президентом Бараком Обамой.

    Инф. delo.ua

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