Не бойтесь испуга

Стресс не всегда вреден, в некоторых случаях он мобилизует иммунную систему человека на борьбу с заболеваниями, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Это утверждает группа ученых из США и Канады, которые обобщили данные около 300 опубликованных работ, общее число участников, исследования которых составило около 19 тыс. человек.



Ученые отметили, что кратковременные стрессы, например, соревнования или выступление перед аудиторией, стимулируют иммунитет.



Такая реакция известна еще со времен зарождения человечества. В то же время длительные психотравмирующие ситуации (смерть близкого человека) производят обратный эффект.

medicus.ru