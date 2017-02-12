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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Яблочный сок лучше пить с мякотью
    Опубликовано: 2017-02-12 11:04:18

    Употребление яблочного сока с мякотью, лучше для здоровья, чем без. Данное утверждение было установлено в результате многочисленных исследований, проводимых Journal of the Science of Food and Agriculture.

     Выяснилось, что в мякоти содержится большое количество полифенола(polyphenols) — антиоксиданта, который ускоряют обмен веществ и не позволяет протекать окислению жиров, находящихся уже в крови, а также помогают поглощать вредные вещества в нашем организме, тем самым, понижая возможность возникновения рака или сердечного заболевания.


    Большинство людей предпочитают яблочный сок без мякоти, так как они считают, что он 'очищен' и поэтому более полезен для здоровья. Но как было установлено, большое количество полифенола содержится в соке с мякотью.
    Исследователи Agricultural University of Wroclaw , изучали количественное соотношение полифенола в различных видах яблочного сока, и они пришли к выводу, что сок, содержащий мякоть, содержит в 4 раза больше полезных веществ, чем сок без мякоти.


    Данные исследования проводились исключительно с яблочным соком, поэтому трудно, что-либо говорить о других видах фруктового сока.

    medicus.ru

     

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