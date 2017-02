Яблочный сок лучше пить с мякотью Опубликовано: Употребление яблочного сока с мякотью, лучше для здоровья, чем без. Данное утверждение было установлено в результате многочисленных исследований, проводимых Journal of the Science of Food and Agriculture. Выяснилось, что в мякоти содержится большое количество полифенола(polyphenols) — антиоксиданта, который ускоряют обмен веществ и не позволяет протекать окислению жиров, находящихся уже в крови, а также помогают поглощать вредные вещества в нашем организме, тем самым, понижая возможность возникновения рака или сердечного заболевания.

Большинство людей предпочитают яблочный сок без мякоти, так как они считают, что он 'очищен' и поэтому более полезен для здоровья. Но как было установлено, большое количество полифенола содержится в соке с мякотью.

Исследователи Agricultural University of Wroclaw , изучали количественное соотношение полифенола в различных видах яблочного сока, и они пришли к выводу, что сок, содержащий мякоть, содержит в 4 раза больше полезных веществ, чем сок без мякоти.

Данные исследования проводились исключительно с яблочным соком, поэтому трудно, что-либо говорить о других видах фруктового сока.



medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.