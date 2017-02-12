Исследование: потеря веса не улучшает фертильность женщин Опубликовано: Потеря веса после ожирения не может привести к увеличению показателей рождаемости у женщин – отмечается в новом исследовании американских ученых. В настоящее время медики убеждены, что избыток жира на теле, в особенности в районе брюшной области, способен подавлять овуляцию, тем самым существенно повышая риск бесплодия.



В рамках нового исследования ученые собрали контрольную группу из 29 женщин, имевших степень ожирения, способную негативно повлиять на состояние их репродуктивной системы. Все эти женщины изъявили желание подвергнуться процедуре хирургической потери веса. Исследователи ежедневно измеряли уровень гормонов яичников в моче в течение цикла. Общий период проведения исследования составил 24 месяца.



Как это ни странно, но изменений в фертильности в период проведения исследования не было выявлено никаких. Они оставались низкими и неизменными на протяжении всех 24 месяцев. Хотя определенные изменения в ходе цикла выявлены были. В частности фолликулярная фаза после операции сокращалась на 8-9 дней. Фолликулярная фаза представляет собой первую половину менструального цикла, начинающуюся с конца предыдущей менструации и заканчивающуюся выходом яйцеклетки (овуляцией).



Через три месяца после операции, фаза укорачивалась на шесть с половиной дней, а впоследствии эта цифра возрастала до 9 дней к 24 месяцу после операции. Ожирение как правило, является связанным с увеличением роста менструального цикла, в частности, из-за увеличения продолжительности фолликулярной фазы. Причина, по которой эта фаза сокращается вместе с потерей веса, пока остается неизвестной.



Вместе с тем, женщины после операции по потере веса традиционно в качестве приятного бонуса получали увеличение уровня либидо – сексуального влечения и как следствия сексуальной активности. В ходе исследования все 28 женщин сообщили о данном изменении, которое, как оказалось, не зависело ни от уровня гормонов, ни от структуры тела, ни от каких-либо других факторов. По весьма грубым подсчетам уровень сексуальной активности после коррекции веса хирургическим путем возрастал на 60%-120% в среднем, хотя в некоторых отдельных случаях эта цифра может быть намного большей.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.