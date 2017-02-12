Эксперты создадут фабрики для производства лекарств в организме человека Опубликовано: Проект Фарм-бактер - надежда отечественной фармакологии, уверены специалисты. Суть проекта заключается в получении лекарств прямо в теле человека, рассказывает "РБК Daily". Благодаря предлагаемому подходу можно забыть о дорогостоящих и не всегда эффективных инъекциях препаратов, которые, к тому же, не действуют избирательно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Как отмечают сотрудники РНИМУ им. Н.И. Пирогова, это возможно благодаря применению симбиотических бактерий. Получаются бактериальные "фабрики" на основе организмов, обитающих в кишечнике. Только необходимо ввести в организмы ген, кодирующий нужный лечебный белок.



"В ноябре мы планируем провести эксперимент с участием людей, но без применения лекарства. Это покажет приживаемость бактерий", - комментирует автор идеи Андрей Шкопоров. Подход позволяет продвигать в жизнь принцип персонифицированной медицины, ведь "заводы" будут идеально подходить для производства конкретного препарата.



Максим Годзи, директор инновационного бизнес-инкубатора InCube, поддерживающего эту разработку, констатирует: "Бактерии уже сами по себе живут в организме, поэтому достаточно их несильно модифицировать. Не дожидаясь выхода основного продукта, авторы смогут оказывать услуги подбора бактерий. Это позволит бороться с основным заболеванием мегаполисов - дисбактериозом".



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