Переливание крови молодых мышей старым особям избавило последних от снижения познавательных способностей, сообщает New Scientist. Соответствующее исследование провела группа ученых подл руководством Сола Вилледы (Saul Villeda) из Стэнфордского университета.
Вилледа и его коллеги изучали, каким образом переливание крови молодых животных старым влияет на нервную систему. Годом ранее исследователи выяснили, что такая процедура стимулирует рост новых нейронов в мозге лабораторных мышей. В ходе нового исследования ученые соединяли системы кровообращения животных разных возрастов, после чего дожидались полного смешения крови двух особей. Затем с помощью биопсии специалисты брали на анализ кусочек ткани гиппокампа мышей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Исследователи обнаружили, что в нервной ткани меняется экспрессия нескольких сотен генов, в том числе регулирующих синаптическую пластичность. Они также зафиксировали изменение концентрации белков, вовлеченных в процессы роста нервных клеток. Кроме того, в тех участках, где новые нейроны не образуются, было выявлено увеличение числа межнейронных связей.
На втором этапе работы ученые в течение месяца внутривенно вводили половине старых мышей плазму крови сверстников, а оставшимся - более молодых сородичей. После этого животные выполняли задание, которое призвано оценить их память. Особи из второй группы справлялись с заданием намного быстрее, чем первой. Аналогичные результаты были получены в ходе других тестов для оценки когнитивных способностей.
Авторы исследования отметили, что пока им не удалось выяснить, какие именно компоненты, содержащиеся в плазме крови, способствуют описанным изменениям. В настоящее время они ищут вещества с такими свойствами среди гормонов и жиров.
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Переливание крови молодых мышей улучшило память старых особей
Опубликовано: 2017-02-12 09:44:08
Переливание крови молодых мышей старым особям избавило последних от снижения познавательных способностей, сообщает New Scientist. Соответствующее исследование провела группа ученых подл руководством Сола Вилледы (Saul Villeda) из Стэнфордского университета.
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