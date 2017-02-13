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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Голос мужчины поможет определить качество спермы
    Опубликовано: 2017-02-13 13:24:27

    Мужчины с низкими голосами обладают чаще всего более низким качеством спермы, чем их собратья с менее мужественными голосами, считают исследователи из Университета Западной Австралии.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 54 мужчины и 30 девушек. Представительницы слабого пола должны были оценить голоса мужчин на предмет привлекательности и мужественности. В результате самые глубокие голоса получили высшие оценки. Затем у всех участников эксперимента взяли анализ спермы на количество и скорость движения сперматозоидов. Оказалось, что наименее качественный материал оказался у мужчин с наиболее мужественными голосами.

    Эксперты пояснили, что причина такого явления в том, что тестостерон «тратится» на создание привлекательного для женщин образа, но есть недостаток ресурсов в других областях. Однако, возможно, что будущая мать выбирает не только отца для своих детей, но защитника и добытчика для семьи, которого она ассоциирует с более низким голосом.

    medicinform.net

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