Голос мужчины поможет определить качество спермы

Мужчины с низкими голосами обладают чаще всего более низким качеством спермы, чем их собратья с менее мужественными голосами, считают исследователи из Университета Западной Австралии.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 54 мужчины и 30 девушек. Представительницы слабого пола должны были оценить голоса мужчин на предмет привлекательности и мужественности. В результате самые глубокие голоса получили высшие оценки. Затем у всех участников эксперимента взяли анализ спермы на количество и скорость движения сперматозоидов. Оказалось, что наименее качественный материал оказался у мужчин с наиболее мужественными голосами.

Эксперты пояснили, что причина такого явления в том, что тестостерон «тратится» на создание привлекательного для женщин образа, но есть недостаток ресурсов в других областях. Однако, возможно, что будущая мать выбирает не только отца для своих детей, но защитника и добытчика для семьи, которого она ассоциирует с более низким голосом.

medicinform.net