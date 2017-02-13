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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Красное вино не такое полезное, как утверждалось ранее
    Опубликовано: 2017-02-13 07:24:38

    Часть исследований, подтвердивших полезность красного вина, не соответствуют действительности, заявили американские специалисты Университета Коннектикута, которые принимали участие в официальном расследовании.

    Как сообщают специалисты, в 2007 году ученые под руководством доктора Дипаса Даса заявили, что содержащийся в красном вине антиоксидант ресвератрол обладает качествами, замедляющими старение организма. Однако позже появился анонимный доклад, в котором доктор Дипас Дас и другие сотрудники лаборатории обвиняются в мошенничестве, а также перечислены 145 фактов фабрикации данных.

    По этой причине в 2008 году началось официальное расследование. Специалисты, проводившие расследование, установили, что доктор Дас получил на исследования гранты в размере 890 тыс. долларов. Исследования, таким образом, стали рекламными, а не научными, подчеркнули эксперты. 

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