Красное вино не такое полезное, как утверждалось ранее

Часть исследований, подтвердивших полезность красного вина, не соответствуют действительности, заявили американские специалисты Университета Коннектикута, которые принимали участие в официальном расследовании.

Как сообщают специалисты, в 2007 году ученые под руководством доктора Дипаса Даса заявили, что содержащийся в красном вине антиоксидант ресвератрол обладает качествами, замедляющими старение организма. Однако позже появился анонимный доклад, в котором доктор Дипас Дас и другие сотрудники лаборатории обвиняются в мошенничестве, а также перечислены 145 фактов фабрикации данных.

По этой причине в 2008 году началось официальное расследование. Специалисты, проводившие расследование, установили, что доктор Дас получил на исследования гранты в размере 890 тыс. долларов. Исследования, таким образом, стали рекламными, а не научными, подчеркнули эксперты.

medicinform.net