Американцы создали жгут для аорты

Американские врачи создали специальный жгут для остановки кровотечения из аорты, сообщает Medical Xpress. Руководил разработкой глава отдела неотложной медицинской помощи Медицинского колледжа штата Джорджия (Medical College of Georgia) Ричард Шварц (Richard Schwartz).

По словам специалиста, кровотечения из брюшного отдела аорты, которые вызваны повреждением этого крупнейшего сосуда, часто встречаются среди военнослужащих, участвующих в боевых действиях, а также у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Такие кровотечения невозможно остановить без сложного хирургического вмешательства, чем обусловлена их высокая летальность при отсутствии условий для проведения операции.

В связи с этим Шварц и его коллеги создали устройство, напоминающее манжету тонометра. Манжету необходимо надеть на пострадавшего в области пупка, после чего в нее нагнетается воздух. Раздуваясь, она прижимает аорту, тем самым останавливая кровотечение.

Разработчики отметили, что прекращение аортального кровотечения позволяет выиграть время, в течение которого появляется возможность доставить пострадавшего в медучреждение для проведения хирургического вмешательства.

В ходе испытаний на свиньях медики останавливали кровоток в брюшном отделе аорты на час. После снятия жгута кровообращение в задних конечностях животных полностью восстанавливалось, при этом не наблюдалось повреждения тканей, в которые кровь поступает из брюшной аорты.

Шварц также предложил использовать новое устройство при оказании помощи пострадавшим, нуждающимся в проведении сердечно-легочной реанимации. По его словам, манжета остановит кровоток в брюшном отделе аорты, в результате чего кровь будет поступать не в нижние конечности, а только к жизненно важным органам.

medicinform.net