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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Искусственный свет во время сна повышает риск рака простаты у мужчины
    Опубликовано: 2017-02-12 23:24:13

    Израильские и американские онкологи установили, что воздействие искусственного освещения в ночное время повышает риск возникновения рака простаты у мужчин.

    Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого установили, что риск заболевания раком простаты может не только возникать, но и повышаться на 30-80% в зависимости от интенсивности воздействия искусственного освещения.

    Эксперты полагают, что увеличение риска возникновения рака связано с тем, что комнатное освещение во время сна влияет на подавление производства гормона мелатонина, приводит к нарушениям работы иммунной системы и циркадных ритмов, которые отвечают за периодичность сна.

    medicinform.net

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