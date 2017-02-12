Искусственный свет во время сна повышает риск рака простаты у мужчины

Израильские и американские онкологи установили, что воздействие искусственного освещения в ночное время повышает риск возникновения рака простаты у мужчин.

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого установили, что риск заболевания раком простаты может не только возникать, но и повышаться на 30-80% в зависимости от интенсивности воздействия искусственного освещения.

Эксперты полагают, что увеличение риска возникновения рака связано с тем, что комнатное освещение во время сна влияет на подавление производства гормона мелатонина, приводит к нарушениям работы иммунной системы и циркадных ритмов, которые отвечают за периодичность сна.



medicinform.net