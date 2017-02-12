Подтверждено существование шестого вкуса

В исследовании, которое провели ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе, впервые показано, что способность людей распознавать вкус жира определяется вариантами одного гена. Этот ген кодирует белок CD36, находящийся во вкусовых сосочках языка. У более восприимчивых к вкусу жира людей синтезируется больше белка CD36, сообщает пресс-служба университета.

В исследовании принял участие 21 человек с индексом массы тела равным 30 и выше, что соответствует ожирению. У некоторых из них был выявлен генетический вариант, определяющий высокий уровень белка CD36, у других — низкий, еще одна группа испытуемых по уровню синтеза CD36 занимала промежуточное положение.

Испытуемым предлагалось определить на вкус содержимое трех различных чашек. В одной находилось небольшое количество нелетучего масла, в двух других —некие растворы, по текстуре напоминавшие жидкое масло, но не содержащие жира. Нужно было выбрать ту чашку, что отличалась от двух других, ориентируясь исключительно по вкусовым ощущениям. Участники исследования были лишены возможности уловить запах содержимого и видеть его цвет, потому что ученые надели им специальные заглушки для носа, а чашки прикрыли.

Люди, у которых синтезируется больше белка CD36, обнаруживали жиросодержащую емкость с легкостью. Ученые определили также, что те испытуемые, у кого был отмечен самый высокий уровень белка CD36, были в восемь раз более восприимчивы к присутствию жира, чем те, у кого белка было вполовину меньше базового уровня.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Lipid Research.

"Конечной целью нашей работы является выяснение того, как наше восприятие вкуса жира влияет на выбор пищи и количество потребляемых жиров", - отмечает руководитель исследования Нада Абумрад (Nada Abumrad).

Ранее в исследовании австралийских ученых из Университета Дикина было показано, что люди с высокой чувствительностью к вкусу жира едят менее жирную пищу и реже набирают лишний вес.

medicinform.net