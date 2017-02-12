  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хлорофилл способен уничтожать раковые клетки
    Опубликовано: 2017-02-12 17:04:48

    Хлорофилл, благодаря которому происходит фотосинтез растений, способен убивать раковые клетки, считают американские исследователи.

    Ученые провели ряд экспериментов на радужной форели. Им удалось выяснить, что малые дозы хлорофилла, полученного из зеленых овощей, убивают раковые клетки. Так, опухоли в желудке и печени форели после такой терапии уменьшились почти вдвое.

    Хлорофилл в малых дозах связывает канцерогены и выводит их из организма, пояснили специалисты.

    Однако эксперты считают, что результаты открытия неоднозначные, так как большие дозы хлорофилла, наоборот, заставляют опухоли расти.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...