Хлорофилл способен уничтожать раковые клетки

Хлорофилл, благодаря которому происходит фотосинтез растений, способен убивать раковые клетки, считают американские исследователи.

Ученые провели ряд экспериментов на радужной форели. Им удалось выяснить, что малые дозы хлорофилла, полученного из зеленых овощей, убивают раковые клетки. Так, опухоли в желудке и печени форели после такой терапии уменьшились почти вдвое.

Хлорофилл в малых дозах связывает канцерогены и выводит их из организма, пояснили специалисты.

Однако эксперты считают, что результаты открытия неоднозначные, так как большие дозы хлорофилла, наоборот, заставляют опухоли расти.

medicinform.net