Многим женщинам не нравится обниматься

Многим женщинам не нравится, когда мужчины их обнимают перед сном, сообщили британские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели масштабный опрос, в ходе которого 55% опрошенных женщин признались, что разрешают мужу себя обнять с мыслями о том, что объятия закончатся через пару минут, и они смогут спокойно уснуть.

В свою очередь, представители сильного пола, участвовавшие в опросе, сообщили, что любят обнимать своих жен перед сном.

Ранее исследователи сделали вывод, что совместный сон раздражает супругов, так как одному из них часто приходится терпеть храп партнера и толкания, которые мешают нормально спать.



medicinform.net