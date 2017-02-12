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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Многим женщинам не нравится обниматься
    Опубликовано: 2017-02-12 10:44:46

    Многим женщинам не нравится, когда мужчины их обнимают перед сном, сообщили британские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели масштабный опрос, в ходе которого 55% опрошенных женщин признались, что разрешают мужу себя обнять с мыслями о том, что объятия закончатся через пару минут, и они смогут спокойно уснуть.

    В свою очередь, представители сильного пола, участвовавшие в опросе, сообщили, что любят обнимать своих жен перед сном.

    Ранее исследователи сделали вывод, что совместный сон раздражает супругов, так как одному из них часто приходится терпеть храп партнера и толкания, которые мешают нормально спать.

    medicinform.net

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