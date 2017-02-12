Мужчины борятся за внимание женщин финансовыми тратами

Повышенная конкуренция между представителями мужского пола толкает их на необдуманные финансовые траты, утверждают американские исследователи из университета Миннесоты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые сравнивают поведение мужчин с изменением поведения при дефиците самок у животных. Мужчины в такой ситуации стараются больше тратить денег, чтобы получить благосклонность женщин. В ходе исследования специалисты установили, что во время конкурентной борьбы мужчины копят на 42% меньше средств и занимают на 84% больше в месяц, чем обычно.

В рамках эксперимента мужчинам показывали фотографии, на которых было изображено меньше женщин, чем мужчин, а они, в свою очередь, принимали более импульсивные и менее практичные решения, предпочитая немедленные деньги долгосрочной выгоде. При этом они не подозревали, что соотношение полов влияет на их поведение.

Эксперты считают, что у нас намного больше общего с животными, чем принято считать. Многие наши поступки более рефлексивны и подсознательны. Если в обществе мужчин больше, чем женщин, этот факт автоматически меняет наше поведение и всю нашу психологию, подчеркнули ученые.



medicinform.net