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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мужчины борятся за внимание женщин финансовыми тратами
    Опубликовано: 2017-02-12 08:44:39

    Повышенная конкуренция между представителями мужского пола толкает их на необдуманные финансовые траты, утверждают американские исследователи из университета Миннесоты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые сравнивают поведение мужчин с изменением поведения при дефиците самок у животных. Мужчины в такой ситуации стараются больше тратить денег, чтобы получить благосклонность женщин. В ходе исследования специалисты установили, что во время конкурентной борьбы мужчины копят на 42% меньше средств и занимают на 84% больше в месяц, чем обычно.

    В рамках эксперимента мужчинам показывали фотографии, на которых было изображено меньше женщин, чем мужчин, а они, в свою очередь, принимали более импульсивные и менее практичные решения, предпочитая немедленные деньги долгосрочной выгоде. При этом они не подозревали, что соотношение полов влияет на их поведение.

    Эксперты считают, что у нас намного больше общего с животными, чем принято считать. Многие наши поступки более рефлексивны и подсознательны. Если в обществе мужчин больше, чем женщин, этот факт автоматически меняет наше поведение и всю нашу психологию, подчеркнули ученые.

    medicinform.net

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