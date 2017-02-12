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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Разработан спрей для ранней диагностики рака горла
    Опубликовано: 2017-02-12 06:34:45

    Британским исследователям удалось разработать флуоресцентный спрей, который поможет выявить рак горла на ранней стадии и избежать тем самым хирургического вмешательства.

    Дело в том, что современные методы диагностики позволяют выявлять рак горла только на поздних стадиях, когда болезнь распространилась на другие органы и требует хирургической операции.

    Медикам из университета в Кембридже удалось разработать спрей, который оседает только на здоровых клетках, что позволяет точно увидеть врачам, где размещается рак.

    Специалисты утверждают, что новый вид диагностики избавит от необходимости проводить сложнейшую операцию и последующей инвалидности.

    medicinform.net

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