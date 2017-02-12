Разработан спрей для ранней диагностики рака горла

Британским исследователям удалось разработать флуоресцентный спрей, который поможет выявить рак горла на ранней стадии и избежать тем самым хирургического вмешательства.

Дело в том, что современные методы диагностики позволяют выявлять рак горла только на поздних стадиях, когда болезнь распространилась на другие органы и требует хирургической операции.

Медикам из университета в Кембридже удалось разработать спрей, который оседает только на здоровых клетках, что позволяет точно увидеть врачам, где размещается рак.

Специалисты утверждают, что новый вид диагностики избавит от необходимости проводить сложнейшую операцию и последующей инвалидности.

medicinform.net