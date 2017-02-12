Здоровье: рейтинг женских страхов

Американское Общество исследований здоровья женщины провело опрос и выяснило, каких проблем со здоровьем более всего опасаются представительницы прекрасного пола. Результаты опроса приводит агентство Washington ProFile.



Как оказалось, большинство (22%) женщин боится прежде всего онкологических заболеваний. При этом, по данным Американского онкологического, американки заболевают раком реже, чем мужчины (к примеру, за период с 1997 по 2001 год в США было зарегистрировано 556.5 тыс. случаев заболевания раком среди мужчин и 429 тыс. случаев среди женщин), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



На втором месте по уровню страхов (10%) — сердечно-сосудистые заболевания. Хотя американская медицинская статистика показывает, что женщины почти в десять раз реже мужчин имеют подобные проблемы со здоровьем, однако по неизвестной причине умирают от сердечных приступов чаще, чем представители сильного пола.

medicus.ru