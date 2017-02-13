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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Организм сам знает, когда и чего ему не хватает
    Опубликовано: 2017-02-13 08:44:46

    Секрет метода — в человеческой психологии. Питание основано на очень простых правилах. Во-первых, людям не стоит зацикливаться на диете и не мучить себя чувством вины, когда не удается ее соблюдать. От этого становится только хуже, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Наш организм начинает вести себя так, как мы от него и ожидаем. Если вы съели больше положенного, непременно потолстеете. И вот организм ваш поддается этому самовнушению.


    Это действительно так. Только многие из людей нечасто прислушиваются к сигналам своего организма. И он «мстит» за невнимание.


    На смену естественному интуитивному подбору рациона пришли различные диеты, которые, как оказалось, подходят далеко не каждому. И в отдельных случаях дают не усиление, а только ослабление здоровья.
    И не стоит смотреть косо в сторону людей с «прибабахами» в отношении еды (не едят/почти не едят мясо, рыбу, определённые виды овощей, хлеб и т.д.) Быть может их организму требуется несколько иное — и они чувствуют это.

    medicus.ru

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