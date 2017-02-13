Организм сам знает, когда и чего ему не хватает

Секрет метода — в человеческой психологии. Питание основано на очень простых правилах. Во-первых, людям не стоит зацикливаться на диете и не мучить себя чувством вины, когда не удается ее соблюдать. От этого становится только хуже, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Наш организм начинает вести себя так, как мы от него и ожидаем. Если вы съели больше положенного, непременно потолстеете. И вот организм ваш поддается этому самовнушению.



Это действительно так. Только многие из людей нечасто прислушиваются к сигналам своего организма. И он «мстит» за невнимание.



На смену естественному интуитивному подбору рациона пришли различные диеты, которые, как оказалось, подходят далеко не каждому. И в отдельных случаях дают не усиление, а только ослабление здоровья.

И не стоит смотреть косо в сторону людей с «прибабахами» в отношении еды (не едят/почти не едят мясо, рыбу, определённые виды овощей, хлеб и т.д.) Быть может их организму требуется несколько иное — и они чувствуют это.



medicus.ru