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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новые очки смогут менять фокусное расстояние
    Опубликовано: 2017-02-13 09:04:57

    Ученые изобрели очки, которые могут менять фокусное расстояние. Например, с их помощью можно смотреть вдаль, а также читать вблизи, переключив режим.

    Как считают специалисты из Государственного университета Аризоны, эта разработка не будет так утомительна для глаз, как обычные очки.


    Динамические линзы меняют фокусное расстояние благодаря 5−микронному слою нематических жидких кристаллов, помещенному между двумя частями стекла. Электронное поле заставляет молекулы кристаллов меняться, что в свою очередь, сказывается на значении фокусного расстояния. Воздействие на слой нематических кристаллов осуществляется с помощью электродов, закрепленных на очках.


    Компания PixelOptics намерена начать продажи динамических очков в течение двух лет. В настоящий момент ведется работа по усовершенствованию очков. Изобретатели намерены поместить на них инфракрасный лазер, который сможет определять расстояние до объекта, что позволит более точно подстраивать фокусное расстояние.

    medicus.ru

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