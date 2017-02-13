Новые очки смогут менять фокусное расстояние

Ученые изобрели очки, которые могут менять фокусное расстояние. Например, с их помощью можно смотреть вдаль, а также читать вблизи, переключив режим.

Как считают специалисты из Государственного университета Аризоны, эта разработка не будет так утомительна для глаз, как обычные очки.



Динамические линзы меняют фокусное расстояние благодаря 5−микронному слою нематических жидких кристаллов, помещенному между двумя частями стекла. Электронное поле заставляет молекулы кристаллов меняться, что в свою очередь, сказывается на значении фокусного расстояния. Воздействие на слой нематических кристаллов осуществляется с помощью электродов, закрепленных на очках.



Компания PixelOptics намерена начать продажи динамических очков в течение двух лет. В настоящий момент ведется работа по усовершенствованию очков. Изобретатели намерены поместить на них инфракрасный лазер, который сможет определять расстояние до объекта, что позволит более точно подстраивать фокусное расстояние.



medicus.ru