В стремлении забеременеть: советы

Последнее время, в КНР наблюдается резкий скачок спроса на лекарственные препараты от бесплодия. По мнению китайских медиков, некоторые семейные пары используют медикаменты, чтобы обойти закон, запрещающий заводить более одного ребенка на семью.

Китайское законодательство предусматривает суровые наказания для пар, решающихся завести второго ребенка: семье, в которой женщина беременеет во второй раз, угрожает крупный штраф, принудительный аборт и даже насильственная стерилизация одного или обоих супругов. Исключение, однако, делается для семей, в которых рождаются близнецы.



По данным китайского издания China Daily, в 2005 году в больнице города Наньцзинь было зарегистрировано 90 случаев рождения двойняшек или тройняшек. В прошлом близнецы рождались в этой больнице в среднем 20 раз в год. По словам главного врача наньцзиньской больницы Гу Линя, резкий рост числа близнецов объясняется применением здоровыми супругами лекарств от бесплодия для того, чтобы зачать как можно больше детей единовременно.



medicus.ru