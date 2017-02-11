Новая методика выращивания зубов апробирована на мышах

Группа исследователей из Токийского Научного университета (Tokyo University of Science) под руководством Takashi Tsuji отработала очень перспективную методику выращивания и пересадки зубов – правда, пока что на мышах. Для создания зуба исследователи использовали клетки мышиного эмбриона – мезенхимальные и эпителиальные (из этих типов клеток и развиваются зубы).

Клетки выдерживали в питательной среде, стимулирующей их деление, и вводили в коллагеновую матрицу. За несколько дней из клеток формировались полноценные зародыши зубов. Для продолжения экспериментов пришлось вырывать зубы у взрослых мышей. В оставшиеся на их месте лунки в челюсти пересаживали выращенные в биореакторе зародыши зубов, которые развивались в зубы с нормальной структурой и составом. В растущие зубы прорастали капилляры и нервы, т.е. зубы получились действительно полноценные. Методика выращивания зубов in situ («на месте») принципиально отличается от подхода, который использовали в предыдущих работах, когда в качестве «биореактора» использовался живой организм..

Выращивать зуб для пересадки в кишечнике или почечной капсуле можно в экспериментах на животных, но для человека две полостные операции – слишком дорогая плата натурой даже за новый живой зуб (не считая того, что натуральные зубы и по деньгам, во всяком случае, в первые годы, будут дороже платиновых). Авторы надеются, что аналогичный подход – с использованием мезенхимальных и эпителиальных эмбриональных клеток и коллагеновой матрицы – можно будет использовать и для выращивания других органов. Прежде всего, в косметологии, где как и в стоматологии, дорогие методы тканевой инженерии гарантированно окупятся.

medicus.ru