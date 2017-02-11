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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американские ученые обнаружили в меланоме структуры, похожие на лимфатические узелки
    Опубликовано: 2017-02-11 18:44:43

    Американские ученые обнаружили в меланоме структуры, похожие на лимфатические узелки. Наличие таких узелков, которым соответствует определенный генный профиль, кодирующий 12 белков-хемокинов, повышает выживаемость пациентов, сообщает Medical Xpress. Результаты работы ученых из Университета Южной Калифорнии, проведенной под руководством Джеймса Мюле (James Mulй), опубликованы в журнале Scientific Reports.

    В ходе эксперимента исследователи изучили генный профиль около 15 тысяч образцов меланом и обнаружили группу генов, кодирующих 12 хемокинов. Они представляют собой небольшие белки, основная функция которых состоит в контроле миграции клеток, в том числе лимфоцитов. Хемокины играют значительную роль в образовании лимфатических узелков и их функционирования в период развития, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые обнаружили, что образцы меланомы, в клетках которых присутствует именно этот генный профиль, содержат небольшие узелки, по структуре напоминающие лимфатические. Пациенты, злокачественные образования которых содержат такие узелки, имеют лучшую выживаемость. Мюле и его коллеги сделали предположение, что подобные узелковые структуры являются активными компонентам противоопухолевого ответа организма, и постепенно распространяются внутри новообразования.

    Авторы работы надеются, что аналогичные "лимфатические узелки" можно будет обнаружить и в других видах рака. "Мы считаем, что этот генный профиль дает информацию об уникальном механизме противоопухолевого ответа, возникающего в микроокружении опухоли пациента", - подчеркнул Мюле. Если это соответствует действительности, то злокачественные образования с подобным генным профилем можно будет лечить при помощи индивидуальной иммунотерапии, полагают ученые.

    news.gradusnik.ru

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