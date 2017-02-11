В молодом возрасте развод наносит более сильный вред здоровью

Развод в молодом возрасте вредит здоровью людей значительно больше, чем в более зрелом, считают американские специалисты из Мичиганского государственного университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали данные опроса о состоянии здоровья 1282 участников. Исследователей интересовала разница в состоянии здоровья участников, остававшихся в браке на протяжении 15 лет исследования, и тех, кто в это время развелся.

Эксперты пояснили, что у людей, разведенных в возрасте от 35 лет до 41 года, проблем со здоровьем оказалось гораздо больше, чем у разведенных с 44 до 50 лет. Схожая зависимость прослеживалась и в других возрастных группах. При этом, состояние здоровья тех, кто был в браке или холост в течение всего периода исследования, практически не различались, то есть на самочувствие влиял не сам брак, а развод.

medicinform.net