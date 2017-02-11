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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Теперь можно делать МРТ ребенку в утробе матери
    Опубликовано: 2017-02-11 19:24:39

    Появилась возможность исследовать мозг ребенка, находящегося в утробе матери, с помощью МРТ, сообщили новосибирские исследователи.

    Ученые пояснили, что традиционно диагностику на МРТ проводят при полной неподвижности пациента. Однако, сложность процедуры для беременных женщин заключается в том, что плод в утробе постоянно движется. Медики из Новосибирска разработали методику сверхбыстрого сканирования и специальное программное обеспечение для диагностики пациентов, которые еще не родились. Такое обследование рекомендовано всем, у кого на УЗИ выявлены отклонения либо есть предпосылки развития патологии, сообщили врачи.

    Эксперты утверждают, что данный метод диагностики является безопасным. Начиная с 18-й недели беременности, диагностику можно проводить многократно. Своевременная диагностика помогает назначить адекватное лечение сразу после появления ребенка на свет, подчеркнули ученые.

    medicinform.net

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