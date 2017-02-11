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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Запах лимона пробуждает доброту и щедрость в человеке
    Опубликовано: 2017-02-11 14:44:23

    По мнению канадских исследователей, такой кислый фрукт, как лимон, может сделать человека добрее и щедрее, сообщает Reuters.

    Ученые из Университета Торонто провели эксперимент, в рамках которого поместили добровольцев в разные комнаты, одни из которых были наполнены запахом лимона, а другие – проветрены, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Испытуемые получили небольшое задание, в ходе которого специалисты выявляли степень доброты и щедрости участников. Оказалось, что наиболее щедрыми по отношению к соседям по комнате были люди в помещении с запахом лимона.

    По мнению экспертов, подобный эффект можно объяснить тем, что запах цитрусовых действует на человека успокаивающе, потому он становится добрее и готов проявить щедрость.

    medicinform.net

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