Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone

Компания Apple по случаю десятилетия существования iPhone выпустит юбилейный гаджет.

Об этом сообщает Fast Company.

Отмечено, что новый 5,8-дюймовый iPhone, с названием iPhone 8 или iPhone X, будет стоить больше тысячи долларов.

Телефон будет иметь множество новых возможностей и элементов дизайна. Так, например, у гаджета будет новый OLED-дисплей, занимающий всю переднюю панель телефона, а также улучшенная память, по сравнению с iPhone 7.

Новый телефон будет иметь большую, чем его предшественник, батарею, но ее точный размер остается неизвестным. Также iPhone 8 будет иметь инновационный оригинальный дизайн.

“Новый телефон будет выглядеть как гладкий черный монолит, с небольшим количеством визуальных перерывов в его гладком дизайне“, – говорится в статье.

Сообщается, что обратная сторона нового гаджета будет сделана вероятно из стекла, а не из металла, а кнопки по бокам телефона заменят сенсорные вставки. Тем не менее, известно, что компания Apple может изменить характеристики и спецификации будущего телефона в любое время, даже в конце производственного цикла.

Инф. finance.ua