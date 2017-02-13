  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone
    Опубликовано: 2017-02-13 10:00:23

    Компания Apple по случаю десятилетия существования iPhone выпустит юбилейный гаджет.

    Об этом сообщает Fast Company.

    Отмечено, что новый 5,8-дюймовый iPhone, с названием iPhone 8 или iPhone X, будет стоить больше тысячи долларов.

    Телефон будет иметь множество новых возможностей и элементов дизайна. Так, например, у гаджета будет новый OLED-дисплей, занимающий всю переднюю панель телефона, а также улучшенная память, по сравнению с iPhone 7.

    Новый телефон будет иметь большую, чем его предшественник, батарею, но ее точный размер остается неизвестным. Также iPhone 8 будет иметь инновационный оригинальный дизайн.

    “Новый телефон будет выглядеть как гладкий черный монолит, с небольшим количеством визуальных перерывов в его гладком дизайне“, – говорится в статье.

    Сообщается, что обратная сторона нового гаджета будет сделана вероятно из стекла, а не из металла, а кнопки по бокам телефона заменят сенсорные вставки. Тем не менее, известно, что компания Apple может изменить характеристики и спецификации будущего телефона в любое время, даже в конце производственного цикла.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...