МВФ назвал вопросы для доработки по программе с Украиной Опубликовано: В контексте очередного обзора программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной есть вопросы относительно окончательной доработки меморандума об экономической и финансовой политике и в отношении сроков определенных будущих мероприятий. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает УНН.

"Что касается Украины... мы говорили в последнее время, что был достигнут значительный прогресс относительно политики, необходимой для завершения третьего обзора по программе, которая есть у МВФ с Украиной. Мы находимся в тесном контакте и в процессе обсуждения с властями... Госпожа Лагард встретилась с Президентом Порошенко несколько недель назад в Давосе. Есть несколько оставшихся вопросов, которые необходимо решить. Это связано с окончательным доработкой меморандума об экономической и финансовой политике и сроки некоторых будущих мероприятий", - сообщил он.

С его слов, предполагая, что вопросы, которые остались, могут быть решены, ожидается, что завершение третьего обзора совету МВФ будет предложено в ближайшие недели. Юлия Шрамко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.