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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МВФ назвал вопросы для доработки по программе с Украиной
    Опубликовано: 2017-02-10 18:00:41

    В контексте очередного обзора программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной есть вопросы относительно окончательной доработки меморандума об экономической и финансовой политике и в отношении сроков определенных будущих мероприятий. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга, передает УНН.
    "Что касается Украины... мы говорили в последнее время, что был достигнут значительный прогресс относительно политики, необходимой для завершения третьего обзора по программе, которая есть у МВФ с Украиной. Мы находимся в тесном контакте и в процессе обсуждения с властями... Госпожа Лагард встретилась с Президентом Порошенко несколько недель назад в Давосе. Есть несколько оставшихся вопросов, которые необходимо решить. Это связано с окончательным доработкой меморандума об экономической и финансовой политике и сроки некоторых будущих мероприятий", - сообщил он.
    С его слов, предполагая, что вопросы, которые остались, могут быть решены, ожидается, что завершение третьего обзора совету МВФ будет предложено в ближайшие недели.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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