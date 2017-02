О пользе вирусов и бактерий Опубликовано: Корреспондент Джейн Броди рассказывает на страницах The New York Times о пользе кишечных паразитов, вирусов и бактерий, пишет mobus.

Известно, что дети тянут в рот все, что попадется им под руку, в том числе и всякую грязь. Считается, что они делают это инстинктивно. "Поскольку инстинктивные [модели] поведения дают эволюционное преимущество (иначе они не сохранялись бы на протяжении миллионов лет), есть вероятность, что и эта тоже помогла людям как виду выжить". И в самом деле, пишет Броди, существуют серьезные доводы в пользу гипотезы, что грязь полезна для здоровья, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Механизм благотворного влияния микроорганизмов, вирусов и паразитов на человеческий организм таков. Попадая в организм, они "стимулируют развитие здоровой иммунной системы", более того: по данным некоторых, пока не законченных исследований, глисты даже помогают выправить некоторые сбои в иммунной системе, приводящие к астме, аллергии и аутоиммунным заболеваниям.

Другими словами, засовывая в рот разные предметы, ребенок "дает своей иммунной системе возможность изучить его окружение", сказала в интервью The New York Times микробиолог-иммунолог Мэри Рюбуш, у которой недавно вышла книга "Почему грязь полезна" ("Why Dirt Is Good").

Это необходимо для правильного функционирования иммунной системы, ведь у новорожденного она - "все равно что незапрограммированный компьютер. Ей требуются инструкции", говорит доктор Джоэл Уайнсток из медицинского центра Tufts в Бостоне. По его мнению, "большинство глистов безвредно, особенно для людей, которые хорошо питаются".

Глисты наиболее благотворным образом влияют на иммунную систему человека, считает гастроэнтеролог из Университета Айовы доктор Дэвид Эллиотт. Вместе с Уайнстоком они проводили испытания на мышах, в ходе которых с помощью червей удавалось не только предотвратить аутоиммунные заболевания, но и обратить их вспять.

Доктор Рюбуш рекомендует отказаться от антибактериального мыла, чтобы не убивать необходимые человеку бактерии, и пользоваться обычным, а при его отсутствии протирать руки специальными спиртовыми растворами. Доктор Уайнсток идет еще дальше: он советует выпускать детей на улицу босыми, разрешать им возиться в грязи и не мыть руки перед едой, а для пущего эффекта завести дома пару собак и кошку