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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Исследование механизма деления раковых клеток
    Опубликовано: 2017-02-10 18:04:50

    Исследователи из Военно-медицинской школы Дартмута нашли два белка, которые отвечают за сегрегацию хромосомы во время клеточного деления.


    Открытие является важным в лечении твердых злокачественных опухолей, теряющих способность к делению из-за хромосомной неустойчивости.


    «Функции белков, названных Kif2b и MCAK, исправляют ошибки во время клеточного деления, предотвращая неправильную сегрегацию хромосом», - сказал Двэйн Комптон, автор исследования. Также он опубликовал работу в прошлом году, посвященную хромосомной неустойчивости, определив, что хромосомы создают неверные соединения (нити) в веретене деления. Это система микротрубочек в делящейся клетке, которая обеспечивает расхождение хромосом в митозе и мейозе.
    «В клетках опухоли, нарушение в веретене деления не исправляется, и клетки продолжают делиться с подобными нарушениями», - уточнил Комптон. Выявленные белки связывают хромосомы и веретено деления.
    Увеличение белка Kif2b или MCAK в опухолевых клетках восстанавливает нормальную сегрегацию хромосомы. «Мы обнаружили, как заставить опухолевые клетки выделять хромосомы при каждом делении. Неустойчивость хромосом изучалась на протяжении десятилетий, и впервые были обнаружены связи между нитями веретена деления и хромосомной неустойчивостью. Результаты опытов позволили нам понять отличие механизма делений опухолевых клеток по сравнению со здоровыми», - сказал ученый.
    Ученые собираются использовать полученные знания в создании лекарств, способных обратить впять развитие опухолей

    health.sumy.ua

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