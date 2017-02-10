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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Министр агрополитики рекомендовал снизить цену на спирт
    Опубликовано: 2017-02-10 15:15:15

    Кутовой поручил разработать меры по снижению себестоимости продукции ГП Укрспирт.

    Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой рекомендовал государственному предприятию Укрспирт отменить повышение цены на спирт. Об этом он написал в Facebook.

    "Учитывая запланированное увеличение акциза, а также дополнительный рост себестоимости других ценообразующих элементов, которые влияют на маржинальность производства, считаю целесообразным рекомендовать отменить дополнительное повышение цены с 1 марта, так как это может негативно повлиять на водочную отрасль", - сообщил Кутовой.

    Он также добавил, что провел совещание с участниками водочного рынка относительно цены на спирт, по результатам которого поручил приложить усилия для уменьшения себестоимости продукции ГП Укрспирт в сжатые сроки.

    Напомним, ранее сообщалось, что Ассоциация легальных производителей алкоголя обратилась к министру агрополитики с заявлением, что в Украине с 1 января 2017 г. необоснованно повышена цена спирта.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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