Наркозависимость передается генетически

Склонность к наркозависимости имеет наследственный характер, считают британские исследователи из Кембриджского университета.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 50 пар сестер и братьев, один из которых принимал амфетамины или кокаин. Также были участники с родственными связями в контрольной группе, которые не страдали от зависимости. Выяснилось, что у людей с зависимостью и у их родственников подобное строение мозга, у них также наблюдалось нарушение функции самоконтроля – это один из признаков зависимости, пояснили специалисты.

Эксперты пришли к выводу, основываясь на результатах исследования, что ряд анатомических и физиологических особенностей, которые определяют склонность к наркотической зависимости, могут передаваться по наследству.

medicinform.net