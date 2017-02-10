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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Наркозависимость передается генетически
    Опубликовано: 2017-02-10 19:24:55

    Склонность к наркозависимости имеет наследственный характер, считают британские исследователи из Кембриджского университета.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 50 пар сестер и братьев, один из которых принимал амфетамины или кокаин. Также были участники с родственными связями в контрольной группе, которые не страдали от зависимости. Выяснилось, что у людей с зависимостью и у их родственников подобное строение мозга, у них также наблюдалось нарушение функции самоконтроля – это один из признаков зависимости, пояснили специалисты.

    Эксперты пришли к выводу, основываясь на результатах исследования, что ряд анатомических и физиологических особенностей, которые определяют склонность к наркотической зависимости, могут передаваться по наследству.

    medicinform.net

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