У курильщиков значительно повышен риск возникновения псориаза

Курильщики подвержены повышенному риску возникновения псориаза, считают американские исследователи.

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Женского госпиталя им. Питера Брайэма провели исследование, в ходе которого проанализировали данные трех крупнейших научных исследований.

В результате специалисты выяснили, что у курильщиков риск возникновения псориаза повышен вдвое, по сравнению с теми, кто не имеет вредной привычки. У тех, кто смог отказаться от курения, риск сокращался до 39%.

Эксперты предполагают, что псориаз возникает и развивается из-за иммунных нарушений. Механизм взаимосвязи курения и возникновения псориаза ученым еще предстоит изучить.

medicinform.net