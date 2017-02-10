  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У курильщиков значительно повышен риск возникновения псориаза
    Опубликовано: 2017-02-10 19:04:48

    Курильщики подвержены повышенному риску возникновения псориаза, считают американские исследователи.

    Ученые из Гарвардской медицинской школы и Женского госпиталя им. Питера Брайэма провели исследование, в ходе которого проанализировали данные трех крупнейших научных исследований.

    В результате специалисты выяснили, что у курильщиков риск возникновения псориаза повышен вдвое, по сравнению с теми, кто не имеет вредной привычки. У тех, кто смог отказаться от курения, риск сокращался до 39%.

    Эксперты предполагают, что псориаз возникает и развивается из-за иммунных нарушений. Механизм взаимосвязи курения и возникновения псориаза ученым еще предстоит изучить.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...