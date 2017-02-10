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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уровень трансжиров в крови американцев снизился вдвое за десятилетие
    Опубликовано: 2017-02-10 07:24:28

    Уровень содержания транс-жиров в крови американцев сократился более чем в два раза за десять лет. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного специалистами Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), сообщает пресс-служба ведомства.

    В 2006 году вступила в силу директива американского Управления по продуктам и лекарствам (FDA), которая обязывала производителей указывать содержание транс-жиров в продуктах питания. Сотрудники CDC оценили уровень ненасыщенных жиров в крови 229 добровольцев в 2000-м году и 292 американцев в 2009-м.

    Исследователи измеряли концентрацию транс-изомеров олеиновой, линолевой, пальмитолевой и вакценовой жирных кислот. По данным работы, за десятилетие их содержание в крови американцев снизилось на 63, 49, 49 и 56 процентов соответственно. В среднем уровень транс-жиров снизился на 58 процентов.

    Комментируя результаты исследования, директор Национального центра гигиены окружающей среды CDC Кристофер Портье (Christopher Portier) отметил, что усилия FDA, направленные на сокращение потребления транс-жиров в США, оказались эффективны.

    medicinform.net

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