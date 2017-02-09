Над столицею нависла серйозна кримінальна загроза

«Публічний аудит» у рамках власного проекту «Як покращити управління публічними ресурсами столиці?» звернув увагу на значний ріст рівня злочинності в Києві – лише за минулий рік він підвищився на 52 %. Причому, стрімку негативну динаміку показують не лише викрадення та крадіжки, а тяжкі й особливо тяжкі злочини – найбільше орудують розбої зі застосуванням вогнепальної зброї.

Критичність ситуації посилюється тим, що фактично відсутня протидія розгулу злочинності з боку правоохоронних органів: показник нерозкритих злочинів уже наближається до 90 %. Зарадити такій кричущій ситуації могло б створення муніципальної поліції, переконані в «Публічному аудиті». Як вона працюватиме, які функції повинна мати та чому завдяки їй кияни почуватимуться в значно більшій безпеці, – розбираємося в цьому матеріалі.

Муніципальна поліція = порядок у місті?

За світовим досвідом, муніципальна поліція має охороняти: об’єкти транспортної інфраструктури, а це – метро, зупинки громадського транспорту, вокзали, причали тощо; комунальні заклади; приміщення органів місцевого самоврядування.

Крім того, у її компетенції – безпека дорожнього руху, евакуації автомобілів, боротьба з неналежними парковками. Війна з незаконним будівництвом у столиці – сюди ж. Ще одне завдання – стежити дотриманням правил торгівлі.

Усі ці функції входитимуть до компетенції муніципальної поліції, контролювати ж якість її роботи зобов’язаний муніципалітет.

«Також на муніципальну поліцію є сенс покласти функції досудового розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості – таких, як умисне тілесне ушкодження (легке та середньої тяжкості), крадіжка, грабіж, знищення або пошкодження майна, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство. Це буде зручно для оптимізації роботи поліцейських органів та підвищення показника розкриття злочинів: виявили в муніципальній поліції крадіжку – вона ж має й довести справу до логічного кінця», – вважає провідний аналітик «Публічного аудиту» В. Тарчинський.

Такий крок буде логічним і з огляду на процеси децентралізації органів управління, які наразі тривають в Україні – він додасть йому суті, адже зараз вона відбувається надто декларативно. В усьому світі міські поліцейські формування мають насамперед ті країни, де наявна широка система децентралізації. «Чим більшими повноваженнями наділені міста, тим ширші повноваження мають місцеві правоохоронні органи», – пояснюють юристи «Публічного аудиту».

Чому це важливо саме зараз?

«Кількість вбивств, крадіжок та розбоїв набуває загрозливих масштабів. Можна багато розбиратися в причинах (а вони досить об’єктивні – божевільне зубожіння населення на фоні провалу реформи силових структур), але статистика, як відомо, – справа тонка і дуже показова. Київ ось уже два роки переживає наплив криміналу – наша столиця навіть очолила рейтинг найбільш небезпечних столиць Європи за оцінкою Mercer», – пояснює керівник «Публічного аудиту» Максим Гольдарб.

Тому першочергове завдання, яке доведеться ставити перед муніципальною столицею, –навіть не стільки скоротити рівень злочинності, а стримати й зупинити його. Скорочення негативної динаміки навіть на 5 % у теперішніх умовах буде досить серйозним результатом, переконані спеціалісти.

Причому, як додає Гольдарб, муніципальну поліцію важливо «укомплектовувати» спеціалістами з позицій виключно професіоналізму, без будь-яких політичних підґрунть. І оцінювати цей професіоналізм повинні компетентні та авторитетні правознавці, а не, до прикладу, раніше судимі за грабіж, як це було з атестаційними комісіями при Нацполіції.

З чого почати?

Для того щоб Київ, а в перспективі й інші міста України, отримали власну мініципальну поліцію, це питання має опинитися на порядку денному місцевої влади. Так, їхні юридичні управління спільно з органами МВС повинні розробити законопроект про муніципальну поліцію. Паралельно – підготувати звернення до депутатів щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування», аби поняття «муніципалітет» було закріплене на законодавчому рівні.

Оскільки, як показує міжнародна практика, міста самостійно фінансують роботу муніципальної поліції, міській владі вже зараз доречно шукати необхідні фінансові ресурси: бюджет міста повинен дозволяти собі такі витрати без шкоди для інших витратних статей казни.

«А поки ж триватиме процес “оформлення” роботи місцевої поліції в правовому полі, важливо запровадити оперативні підрозділи охорони громадського порядку спільно з патрульними поліцейськими. Вони принаймні тимчасово убезпечать киян від навислої кримінальної загрози. “Публічний аудит” же тим часом розробляє власний проект-концепцію щодо посилення безпеки в столиці», – резюмує Тарчинський.