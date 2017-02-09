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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вызов: как гарантировать получение сельскими женщинами выгод от экономического роста?
    Опубликовано: 2017-02-09 15:26:17

    Социально инклюзивное развитие сельских районов в Европе и Центральной Азии – тема открывающейся сегодня в Литве конференции высокого уровня.
     
    Около 17 месяцев прошло с тех пор, как страны мира приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, содержащую 17 Целей устойчивого развития. Стремясь к продвижению вперед и достижению конкретных результатов, ФАО посвящает трехдневную конференцию вопросу гендерного равенства. Это мероприятие начинает сегодня свою работу в Вильнюсе.  
     
    «При достижении каждой из целей Повестки дня 2030 мы руководствуемся принципом «никого не обделить вниманием», – заявила в своей приветственной речи Кристина Амарал (Cristina Amaral), заместитель Регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии. «Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин лежат в основе всех Целей устойчивого развития, как в Цели 5, так и в пересекающейся тематике более 30 связанных с нею целевых задач».   
     
    Конференция под названием Cодействие социально инклюзивному развитию сельских районов в Европе и Центральной Азии проводится на базе Европейского института гендерного равенства (EIGE) - независимого органа Европейского союза по гендерным вопросам со штаб-квартирой в Вильнюсе.
     
    В первый день конференции в заявлениях министров и других высокопоставленных участников этого мероприятия будут изложены основы политики в области гендерного равенства, рассмотрены практические примеры, местный и международный опыт работы в данном направлении а также представлены положительные  результаты этой работы. Возможность выступить на конференции будет предоставлена представителям правительств стран-членов Европейского союза, стран Кавказа и Центральной Азии.  
     
    Женщины играют активную роль в сельском хозяйстве и достижении продовольственной безопасности: доля женской рабочей силы в этой отрасли составляет 43 процента. Тем не менее, сельские женщины в большей степени подвержены риску обеднения. Почти во всех странах женщины, стоящие во главе домашних хозяйств, имеют меньше возможностей доступа к таким важнейшим ресурсам, как земля, водные ресурсы или кредиты, и они гораздо менее образованы, чем мужчины.    
     
    Исследования показали, что вплоть до половины сокращения масштабов голода с 1970 по 1995 год можно объяснить улучшением положения женщин в обществе. Только улучшение доступа женщин к образованию привело к повышению уровня продовольственной безопасности на 43 процента, что так же существенно, как его повышение за счет увеличения объемов продовольствия (26 процентов) и достижений в сфере здравоохранения (19 процентов) вместе взятых.
     
    «Когда женщины имеют равный с мужчинами доступ к ресурсам, они больше, чем мужчины, тратят на питание, здоровье, одежду и образование для своих детей», – отметила Доно Абдуразакова (Dono Abdurazakova), ведущий эксперт ФАО по гендерной и социальной защите.
     
    «Предоставление сельским женщинам более широких возможностей является важнейшим условием устойчивого развития сельского хозяйства и решения вопросов продовольственной безопасности; и это может изменить к лучшему динамику развития семьи, общества, и даже мира», – сказала она. «Это означает, что предоставление женщинам более широких возможностей может обеспечить долгосрочный социальный и экономический рост».  
     
    Дискуссии продлятся до среды включительно, при этом представители государств-участников и эксперты будут работать в группах, стремясь определить существующие проблемы и имеющиеся возможности, а также найти инструменты и методы продвижения социально инклюзивной политики ведения сельского хозяйства и сельского развития. И наконец, конференция должна будет представить «дорожную карту» действий, направленных на достижение указанной цели, как на национальном, так и на региональном уровнях. 

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