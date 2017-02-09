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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Товари п’яти країн на одному майданчику: на киян чекає унікальний фестиваль
    Опубликовано: 2017-02-09 15:18:50

    На початку березня в українській столиці пройде унікальний торгівельно-розважальний фестиваль, що збере на одному майданчику не лише дизайнерську продукцію з різних країн, але й представить цікаві шоу-програму, майстер-класи тощо. Кияни зможуть придбати оригінальні подарунки до весняних свят, авторські сумки, одяг, взуття та аксесуари.
    3-5 березня у Міжнародному виставковому центрі учасники із Литви, Білорусії, Молдавії, Туреччини, Словенії, України та Італії презентують свої послуги та вироби. Для них це також хороша нагода налагодити вигідні ділові зв’язки і знайти партнерів в Україні та за кордоном. Сприятиме цьому і участь послів країн-учасниць, з якими можна буде безпосередньо поспілкуватися.
    Фестиваль, організований Українським союзом промисловців і підприємців, підтримують Торгово-промислові палати вищезазначених країн. За підсумками виставки вони опублікують каталог представлених компаній та підприємств.
    Своє зацікавлення організаторам Першого весняного фестивалю вже висловила низка відомих компаній – виробників товарів сувенірів, одягу, взуття, трикотажу, продукції народних промислів тощо. Адже участь в заході – це можливість протестувати свій продукт, дізнатися думку кінцевих споживачів, проінформувати людей про його переваги. Не забудемо, великий весняний ярмарок проводиться напередодні 8 березня, отже, кияни прийдуть сюди за подарунками.
     «Ми подбали про те, щоб наш фестиваль, попри прогнози холодної погоди, був по-справжньому весняним, теплим та максимально комфортним. Обладнаний торгівельний майданчик МВЦ дасть змогу відвідувачам вповні насолодитися новинками від наших учасників, взяти участь в майстер-класах, випити кави та з користю провести день», – наголошують організатори фестивалю.

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