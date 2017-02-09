Зухвале знищення пам’ятки архітектури: спеціальна комісія Київради передає матеріали правоохоронним органам

У середу, 8 лютого, тимчасова контрольна комісія Київради затвердила свій звіт з рекомендаціями щодо резонансної забудови на Тургенєвській, 55. Нагадаємо, йдеться про суцільну реконструкцію будівлі в центрі Києва, яка була здійснена під виглядом реставрації. Внаслідок цього на об’єкті культурної спадщини з’явився зайвий поверх, а жителі сусіднього будинку бачать зі своїх вікон впритул наближену голу стіну.

Розібравшись в ситуації, тимчасова комісія вирішила у своєму звіті рекомендувати Київраді ухвалити рішення, яким передбачені наступні кроки:

- Державна архітектурно-будівельна інспекція має зобов’язати замовника ОСББ «Тургенєвська 55» усунути порушення законодавства: протягом 2 місяців знести самочинну надбудову. А якщо замовник не відреагує, ДАБІ мають звернутися до суду. Також ДАБІ має притягти усіх винуватців до адміністративної відповідальності;

- Департамент культури КМДА має накласти на замовника фінансові санкції, а також видати письмове розпорядження щодо негайного усунення за рахунок ОСББ «Тургенєвська 55» наслідків самочинного будівництва тощо.

Всі напрацювання ТКК передасть до Нацполіції та НАБУ для притягнення до відповідальності як службових осіб за надання дозволів на руйнацію пам’ятки архітектури, так і замовників, які вирішили знехтувати і законодавством, і об’єктом громадського значення.

«Такі радикальні рішення мають стати наукою для всіх, хто тільки замислиться над знищенням нашого загального надбання. Зухвале ставлення до прав людини, нашої історії і культури має бути негайно зупинене! А "винахідники" юридичних нонсенсів та видавці/підписанти сумнівних документів - понести відповідальність», - заявила ініціатор створення спеціальної комісії, депутат фракції «Об’єднання «Самопоміч» - Київ Ольга Балицька.

Нагадаємо, що вищезгадана тимчасова комісія була створена з метою перевірки дотримання законності при проведенні будівельних чи ремонтних робіт на об'єктах, що мають статус пам'яток архітектури містобудування та історії місцевого значення.