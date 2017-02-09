На реставрацію собору Святого Юра виділять 20 млн грн

Уряд виділить з державного бюджету 20 млн грн на реставрацію комплексу споруд собору Святого Юра у Львові, який входить до комплексу пам'ятки ЮНЕСКО. Про це повідомив народний депутат України Ігор Васюник.

За його словами, це питання проголосували вчора, 8 лютого, на засідання Уряду під час розгляду питання про розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

«Дякую від імені львів'ян, від імені Громадської Ради «Святий Юр» прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, який місяць тому відгукнувся на моє прохання про виділення коштів для збереження пам'ятки архітектури, перлини Львова - собору Святого Юра. Відповідальність та дотримання слова - це велика рідкість серед українських політиків сьогодні», - наголосив І.Васюник.

Парламентар також підкреслив, що на черзі – важливе ухвалення закону щодо захисту та збереження пам'яток ЮНЕСКО в Україні.

«На жаль, у Львові для знищення пам'яток ЮНЕСКО робиться більше, ніж для їхнього збереження і розвитку. І не в останню чергу так відбувається через бездіяльність та з легкої руки чиновників», - резюмував нардеп.

