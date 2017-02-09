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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Из Авдеевки эвакуировали почти 300 человек
    Опубликовано: 2017-02-09 14:45:25

    Из города выехали 139 детей разного возраста.

    По состоянию на 07:00 9 февраля из Авдеевки Донецкой области были эвакуированы 298 человек, из них 44 человека пожилого возраста и 139 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Функционирует один пункт жизнеобеспечения (четыре палатки ГСЧС), к которому обратились 11 тысяч 789 человек.

    Организована и проводится выдача местным жителям гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, выдано 10 тысяч 388 наборов (за сутки - более одной тысячи).

    Спасатели обили пленкой 383 окна 104 частных домов и восстановили покрытие крыш 22 домов площадью 279 кв метров.

    Всего в аварийно-восстановительных работах привлечены 156 человек и 24 единиц техники, в том числе от ГСЧС 98 человек и 15 единиц техники, от Нацполиции 44 человека и семь единиц техники, от коммунальных служб города 14 человек и две единиц техники.

    7 февраля по состоянию на 08:00 в Авдеевке было восстановлено электро- и водоснабжение для жителей города.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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