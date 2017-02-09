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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В трех области Украины отмечены новые вспышки АЧС
    Опубликовано: 2017-02-09 14:15:20

    Погибших животных обнаружили в Ровенской, Харьковской и Черкасской областях.

    Случаи гибели свиней зафиксированы в подсобных хозяйствах сел Полесское (Ровенская область) и Большая Самара (Харьковская область), а также в фермерском хозяйстве Новоселица (Черкасская область). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

    У погибших животных подтвердили диагноз африканской чумы свиней. Количество свиней, зараженных вирусом, не уточняется.

    В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

    Напомним, ранее сообщалось, что в период со 2 по 7 февраля вспышки АЧС были зафиксированы в шести областях Украины.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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