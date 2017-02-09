В трех области Украины отмечены новые вспышки АЧС

Погибших животных обнаружили в Ровенской, Харьковской и Черкасской областях.

Случаи гибели свиней зафиксированы в подсобных хозяйствах сел Полесское (Ровенская область) и Большая Самара (Харьковская область), а также в фермерском хозяйстве Новоселица (Черкасская область). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

У погибших животных подтвердили диагноз африканской чумы свиней. Количество свиней, зараженных вирусом, не уточняется.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в период со 2 по 7 февраля вспышки АЧС были зафиксированы в шести областях Украины.

ЛIГАБiзнесIнформ