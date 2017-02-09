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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Теперь мужчины ждут от женщин предложения руки и сердца
    Опубликовано: 2017-02-09 16:44:11

    В ходе масштабного опроса британские исследователи выяснили, что около 44% мужчин ждут предложения заключить брак от своей девушки, сообщает ВВС.

    Ученые сообщили, что более 30% опрошенных даже признались, что с нетерпением ждут, когда их подруга поднимет этот вопрос. Однако многие девушки не догадываются, что мужчины ожидают от них совершения первого шага к созданию семьи. Только треть из этих девушек думают, что их бойфренд будет рад принять от них предложение руки и сердца, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Между тем, около 30% мужчин признались, что постеснялись бы рассказать своим друзьям о том, что их позвала в мужья девушка.

    medicinform.net

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