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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Офисные помещения повышают риск возникновения рака
    Опубликовано: 2017-02-13 16:44:22

    Канцерогены, с которыми человек сталкивается на рабочем месте, в значительной мере повышают риск возникновения разных видов рака, сообщили австралийские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что пластиковые предметы, мебель, оргтехника, находящиеся в кабинетах, могут выделять опасные вещества в воздух. Также специалисты установили, что в системах вентиляции и на растениях может находиться и размножаться грибок, представляющий опасность для здоровья офисных работников.

    Данную опасность может таить в себе и мебель для салонов красоты, учреждений здравоохранения и т.п.

    Эксперты подчеркнули, что наиболее опасные канцерогены для офисных работников – бензол и формальдегид. Первый может вызвать риск возникновения лейкемии и анемии. Формальдегид поражает преимущественно центральную нервную систему.

    Исследователи считают, что опасность заражения раком из-за работы в офисе мало изучена, так как ученые в основном уделяют внимание раку, вызванному табаком и солнечным излучением.

    medicinform.net

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