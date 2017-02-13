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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Создано устройство, дозирующее лекарства
    Опубликовано: 2017-02-13 16:24:27

    Американские ученые сообщили об успешном завершении первых испытаний имплантируемого прибора для многократного введения лекарств.

    Как сообщает Reuters, устройство представляет собой металлическую капсулу с ячейками, в которых содержатся дозы лекарств. Открытием ячеек руководит специальная программа – это может происходить в ответ на изменение какого-либо показателя. Этим устройством также можно управлять с пульта.

    Для использования данного устройства необходимо дозатор вживить под кожу пациенту, чтобы обеспечить поступление лекарств в необходимом режиме. Приблизительно срок эксплуатации прибора рассчитан на 1 год.

    Тестирование прибора MicroCHIPS на семи добровольцах показало, что его эффект не хуже повторных инъекций, а работа действующего вещества в организме проходит равномернее. Доказано, что устройство полностью совместимо с организмом человека, добавили специалисты.

    medicinform.net

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