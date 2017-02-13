Создано устройство, дозирующее лекарства

Американские ученые сообщили об успешном завершении первых испытаний имплантируемого прибора для многократного введения лекарств.

Как сообщает Reuters, устройство представляет собой металлическую капсулу с ячейками, в которых содержатся дозы лекарств. Открытием ячеек руководит специальная программа – это может происходить в ответ на изменение какого-либо показателя. Этим устройством также можно управлять с пульта.

Для использования данного устройства необходимо дозатор вживить под кожу пациенту, чтобы обеспечить поступление лекарств в необходимом режиме. Приблизительно срок эксплуатации прибора рассчитан на 1 год.

Тестирование прибора MicroCHIPS на семи добровольцах показало, что его эффект не хуже повторных инъекций, а работа действующего вещества в организме проходит равномернее. Доказано, что устройство полностью совместимо с организмом человека, добавили специалисты.



medicinform.net