Кефир предупреждает возникновение аллергии у детей

Употребление кефира снижает риск возникновения аллергии у детей, считают тайваньские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что вещества, содержащиеся в кефире, способны снижать уровень иммуноглобулинов, провоцирующих возникновение пищевой аллергии у детей. Также кефир часто используется для подкармливания младенцев, поскольку является легко усваиваемой пищей.

Эксперты считают, что результаты исследования очень важны, так как согласно статистике, 5-8% детей в возрасте до 3-х лет страдают от разных видов пищевой аллергии. Ученые намерены использовать конкретные биологически активные компоненты кефира для разработки наиболее эффективного средства от пищевой аллергии у детей.

medicinform.net