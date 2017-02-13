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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кефир предупреждает возникновение аллергии у детей
    Опубликовано: 2017-02-13 13:44:44

    Употребление кефира снижает риск возникновения аллергии у детей, считают тайваньские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что вещества, содержащиеся в кефире, способны снижать уровень иммуноглобулинов, провоцирующих возникновение пищевой аллергии у детей. Также кефир часто используется для подкармливания младенцев, поскольку является легко усваиваемой пищей.

    Эксперты считают, что результаты исследования очень важны, так как согласно статистике, 5-8% детей в возрасте до 3-х лет страдают от разных видов пищевой аллергии. Ученые намерены использовать конкретные биологически активные компоненты кефира для разработки наиболее эффективного средства от пищевой аллергии у детей.

    medicinform.net

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