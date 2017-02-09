  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые объяснили превращение хорошего холестерина в плохой
    Опубликовано: 2017-02-09 17:04:48

    Американские ученые выяснили, как холестерин переносится из липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), становясь из "хорошего" "плохим", сообщает EurekAlert!. Это открывает путь к созданию нового поколения лекарств для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

    ЛПНП содержат ту фракцию холестерина, которая откладывается в стенках артерий, приводя к образованию атеросклеротических бляшек. ЛПВП, напротив, обладает антиатерогенным действием.

    Исследователи из Национальной лаборатории Лоренса Беркли при Министерстве энергетики США впервые получили изображения структуры белка – переносчика эфиров холестерина (БПЭХС), выполняющего работу по переносу холестерина из ЛПВП в ЛПНП. Эти изображения были получены методом электронной микроскопии.

    Полученные данные подтвердили существовавшую гипотезу о том, что холестерин перемещается между липопротеидами разных фракций по тоннелю, проходящему через центр молекулы БПЭХС.

    "Наши изображения показали, что БПЭХС является небольшой (53 килодальтона) молекулой, имеющей форму банана, с заостренным N-концом и сферическим С-концом. Мы обнаружили, что N-конец проникает в ЛПВП, а С-конец взаимодействует с ЛПНП, что приводит к образованию трехкомпонентного комплекса. На основании структурного анализа мы предположили, что такое взаимодействие может создавать молекулярные силы, изменяющие форму концов БПЭХС с образованием пор с обеих сторон молекулы. Эти поры соединяются с центральными полостями БПЭХС, формируя тоннель, через который холестерин выходит из ЛПВП", - пояснил руководитель исследования Ган Жэнь (Gang Ren).

    Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут в разработке нового поколения ингибиторов БПЭХС, которые окажутся эффективными и безопасными. Разработанный ранее препарат этой группы торцетрапид возложенных на него надежд не оправдал.

    Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Chemical Biology

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...