Ученые объяснили превращение хорошего холестерина в плохой

Американские ученые выяснили, как холестерин переносится из липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), становясь из "хорошего" "плохим", сообщает EurekAlert!. Это открывает путь к созданию нового поколения лекарств для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ЛПНП содержат ту фракцию холестерина, которая откладывается в стенках артерий, приводя к образованию атеросклеротических бляшек. ЛПВП, напротив, обладает антиатерогенным действием.

Исследователи из Национальной лаборатории Лоренса Беркли при Министерстве энергетики США впервые получили изображения структуры белка – переносчика эфиров холестерина (БПЭХС), выполняющего работу по переносу холестерина из ЛПВП в ЛПНП. Эти изображения были получены методом электронной микроскопии.

Полученные данные подтвердили существовавшую гипотезу о том, что холестерин перемещается между липопротеидами разных фракций по тоннелю, проходящему через центр молекулы БПЭХС.

"Наши изображения показали, что БПЭХС является небольшой (53 килодальтона) молекулой, имеющей форму банана, с заостренным N-концом и сферическим С-концом. Мы обнаружили, что N-конец проникает в ЛПВП, а С-конец взаимодействует с ЛПНП, что приводит к образованию трехкомпонентного комплекса. На основании структурного анализа мы предположили, что такое взаимодействие может создавать молекулярные силы, изменяющие форму концов БПЭХС с образованием пор с обеих сторон молекулы. Эти поры соединяются с центральными полостями БПЭХС, формируя тоннель, через который холестерин выходит из ЛПВП", - пояснил руководитель исследования Ган Жэнь (Gang Ren).

Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут в разработке нового поколения ингибиторов БПЭХС, которые окажутся эффективными и безопасными. Разработанный ранее препарат этой группы торцетрапид возложенных на него надежд не оправдал.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Chemical Biology

medicinform.net