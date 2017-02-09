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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Экспорт украинского продовольствия в ОАЭ за 2016 г. снизился
    Опубликовано: 2017-02-09 10:00:56

    Экспорт украинской продовольственной продукции в Объединенные Арабские Эмираты в 2016 году снизился на 19% – до $106 млн, сообщил Совет по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

    “В 2013-2015 годах выручка от поставок продовольственной продукции в эту страну (ОАЭ – ред.) сократилась с $165 млн до $134 млн, а за 11 месяцев 2016 года имеем $106 млн. Тенденция неутешительная”, – цитируется в сообщении директор Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

    Согласно данным UFEB, в январе-ноябре 2016 года Украина поставила в ОАЭ продовольственной продукции на $105,5 млн, что составило 0,7% общей суммы аграрного экспорта Украины в указанном периоде. Ключевыми среди поставок в ОАЭ были растительное масло (50% дохода), куриные яйца (17%), зерновые культуры (11%) и курятина (5%).

    В UFEB указывают, что молочная продукция заняла 1,6% в структуре выручки, что, по мнению Б.Шаповала, также свидетельствует о нереализованном потенциале в торговых отношениях между ОАЭ и Украиной, ведь эта страна с постоянно растущим количеством населения и высоким уровнем жизни имеет значительный спрос на молочную продукцию.

    Экспорт украинской продовольственной продукции в ОАЭ в последние годы демонстрирует отрицательную динамику, и сейчас на его долю приходится менее 1% экспортной выручки.

    Инф. finance.ua

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