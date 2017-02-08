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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Билеты на Евровидение должны начать продавать уже в феврале
    Опубликовано: 2017-02-08 14:00:18

    АМКУ отменил тендер на услуги по продаже билетов, но организаторы обещают сделать все возможное, чтобы быстро решить эту ситуацию.

    Билеты на Евровидение-2017 должны поступить в продажу уже в феврале, несмотря на требование Антимонопольного комитета отменить уже проведенную процедуру закупки услуг по продаже билетов. Об этом сказал заместитель генерального директора Национального общественного телевидения Павел Грицак, передает UA:Перший.
    Грицак заверил, что решение АМКУ будут выполнять.
    "Мы не можем сказать, что согласны с этим решением. Поэтому ищем варианты решения ситуации, которая сложилась, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом и не будем принимать решений без согласования с ними", - сказал замглавы НОТУ.
    Уже идет активная работа, чтобы билеты поступили в продажу в феврале, хотя в прошлые годы их начинали продавать и в марте, отметил Грицак.

    Ранее Антимонопольный комитет установил, что предложение победителя ЧП В Тикет не соответствовало требованиям.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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