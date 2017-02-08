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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пять украинских банков являются проблемными — Нацбанк
    Опубликовано: 2017-02-08 10:30:02

    В Нацбанке отмечают, что статус проблемности не является приговором, и эти финучреждения могут вернуться на рынок.
     
    В Украине сейчас пять банков имеют статус проблемных. Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова.

    "Статус проблемности не является приговором. 13 банков были проблемными, но вернулись на рынок в разное время", — заявила она.

    К проблемным банкам НБУ мог отнести учреждения с непрозрачной структурой капитала — это банки "Новый", который контролирует КБ "Южное", и банк "Гефест", который сейчас Игорь Кутицкий выставил на продажу.

    По информации Нацбанка, банки в четыре раза сократили внешние долги.

    Инф. delo.ua

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