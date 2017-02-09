Уход за зубами у китайцев

Китайцы чистят зубы веточками и полощут рот зеленым чаем. Представители системы здравоохранения Китая вынуждены проводить общенациональную кампанию в поддержку здоровых зубов.

Причиной такой акции стали исследования, в ходе которых выяснилось, что более половины деревенских жителей страны не пользуются зубными щетками, сообщает Reuters. По данным англоязычной газеты Shanghai Daily, 60 процентов деревенских жителей страны никогда не чистят зубы, а 90 процентов горожан делают это неправильно. Как отмечает газета, большинство китайцев следуют традиции и используют для чистки зубов веточки или же полощут полость рта зеленым чаем.

Так ухаживал за своими зубами основатель КНР Мао Цзэдун. По словам личного доктора Цзэдуна, в преклонном возрасте его зубы стали зелеными, а запах изо рта невыносимым.

medicus.ru